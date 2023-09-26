Первая годовщина теракта в Ижевске: 11 детей остались инвалидами

В Ижевске прошли богослужения в память о детях и педагогах, которые погибли год назад вследствие теракта, сообщает udm-info.ru .

Жители города молились о тех, кто трагически погиб 26 сентября. Родители, учителя просили высшие силы, чтобы родственники погибших могли смириться с утратой.

Сегодняшний день в школе № 88 считается траурным. Занятия отменены, но для школьников провели ряд экскурсий. Возле школы был открыт Сквер памяти. На протяжении всего дня приходят горожане, которые оставляют цветы.

Выпускник школы в прошлом году ворвался в здание и расстреливал всех, кто попадался на пути. Погибло 18 человек. Было ранено 23. Вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук в интернет-мессенджере сообщила, что 11 детей остались инвалидами. Спикер отметила, что продолжает оказывать помощь семьям и держать связь.

Прошел год, но дети до сих пор продолжают лечиться в различных центрах, пишет издание. Многие находятся на стадии, когда требуется реабилитация.

Ранее стало известно, что олицетворяют 18 деревьев, посаженные с одной стороны дороги и 26 - с другой, возле храма, где молятся за упокой убиенных и здравие выживших в день теракта.