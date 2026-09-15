Четыре млн баррелей в сутки под угрозой: что означает перекрытие «Восток — Запад» для рынка нефти

Саудовская Аравия остановила прокачку по трубопроводу «Восток — Запад» — магистрали, служащей главной альтернативой Ормузскому проливу при экспорте саудовской нефти. Поводом послужили удары беспилотников, стартовавших с иракской территории. Чем это грозит глобальному рынку и как скоро удастся вернуть трубопровод в строй, разбирались Финансы Mail.

Характер повреждений Эр-Рияд пока никак не прокомментировал, констатирует Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». По этой причине судить о степени критичности разрушений преждевременно. Совокупная пропускная способность Северного и Южного терминалов порта Янбу оценивается приблизительно в 4 млн баррелей в сутки, однако в военных условиях цифра может снизиться до 3 млн.

«Если говорить об объемах, то в условиях, когда Ормуз перекрыт, данный нефтепровод выступает резервным маршрутом и позволяет доставить на рынок примерно 4−5 млн баррелей в сутки. Это объем, который способен сдвигать мировой баланс спроса и предложения и, соответственно, цену нефти, — 3 млн б/с и выше», — считает она.

Как напоминает Рокотянская, нападения на эту магистраль случались и раньше. Тогда инфраструктуру приводили в порядок за считанные дни, хотя доставалось и насосным станциям. Не исключено, что и теперь ремонт окажется оперативным. Тем не менее сама эскалация и рост числа атак на энергообъекты королевства — серьезный негативный фон, который нефтяной рынок уже учитывает в цене через геополитическую риск-премию.

В сочетании с угрозой блокировки Баб-эль-Мандебского пролива затянувшийся простой Petroline способен подстегнуть дальнейшее ралли на нефтяном рынке. Оба объекта, по словам Рокотянской, дополняют друг друга в рамках единого обходного маршрута. На данный момент Brent котируется в районе $108 за баррель, а зона сопротивления располагается у отметки $115−120. Инструменты влияния на цену тоже имеются — в частности, реализация нужных объемов из стратегического резерва США.

Ранее Песков сообщил, что перебои с поставками нефти будут иметь последствия для мировой экономики.

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