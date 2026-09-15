В Подмосковье реабилитацию после болезни с января прошли более 70 тыс. взрослых пациентов

В Подмосковье реабилитацию после болезни с начала 2026 года прошли более 70 тыс. взрослых пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для каждого пациента программа восстановления подбирается индивидуально с учетом нарушенных на фоне заболевания функций организма. Реабилитация может включать лечебную физкультуру, физиотерапию, занятия с применением интерактивных технологий и тренажеров с биологической обратной связью и другие методы восстановления», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Реабилитацию можно пройти бесплатно по полису ОМС после сосудистых катастроф, нарушенной функции нервной и костно-мышечной систем, травм и операций. Она проводится на базе стационаров и в поликлиниках.

Развитие современных систем восстановления здоровья после перенесенных тяжелых заболеваний и травм соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.