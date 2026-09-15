Пятеро пациентов, получивших травмы в дорожной аварии под Челвой, продолжают лечение в стационаре, сообщил properm.ru после обращения в региональный Минздрав.

Как уточнили в ведомстве, все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Одного человека ранее выписали из больницы.

По данным издания, после аварии, которая произошла в субботу, 12 сентября, в больницы попали 11 человек. Еще девять пассажиров, среди которых оказался ребенок, от госпитализации отказались — они прошли осмотр, и медики отпустили их домой.

По информации издания, автобус следовал из Перми в Соликамск. Уходя от столкновения с «Пежо», он съехал в кювет. Водитель легкового автомобиля погиб. Проверку по факту случившегося ведет СКР, причем находится она под контролем прокуратуры Прикамья.

По данным издания, попавший на трассе Пермь — Березники в ДТП автобус обслуживал маршрут № 749 Пермь — Соликамск. Часть пассажиров забрал другой автобус, чтобы у людей была возможность добраться до населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в соцсетях обсуждают жесткое ДТП на пешеходном переходе в Таштаголе.