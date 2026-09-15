«Она очень счастлива»: звезда «Бухты Доусона» Кэти Холмс перестала скрывать роман с художником

47-летняя звезда сериала «Бухты Доусона» Кэти Холмс перестала скрывать личную жизнь от публики, пишет People. С июля актриса регулярно появляется на публике вместе с 39-летним художником из Нью-Йорка Джейсоном Бардом Ярмоски.

В начале сентября Холмс впервые открыто подтвердила их отношения — опубликовала в социальных сетях совместную фотографию, на которой художник целует актрису в висок.

По информации инсайдеров, Холмс и Ярмоски быстро сблизились. Актриса чувствует себя рядом с возлюбленным комфортно, много времени проводит с ним и сейчас очень счастлива.

Кроме того, пару объединяют общие интересы: Холмс любит путешествовать с Ярмоски, особенно запомнилась ей поездка на озеро Комо. Актрисе нравится творческая работа возлюбленного. Несмотря на разницу в возрасте в восемь лет, они поддерживают друг друга и вместе посещают важные мероприятия.

Ярмоски — художник, чьи работы выставлялись в Бруклинском музее искусств, а также в галереях Нью-Йорка, Парижа и Брюсселя. В своем творчестве он обращается к темам старения, времени и памяти.

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