В Подмосковье уже на 90% выполнили программу благоустройства пешеходных коммуникаций

Уже 940 «народных троп» благоустроили в округах Подмосковья

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Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

В Подмосковье уже на 90% выполнили программу благоустройства пешеходных коммуникаций. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты обустраивали прочное основание, устанавливали бордюрный камень и укладывали покрытие. Всего в округах региона подрядные организации привели в порядок уже 940 «народных троп».

«Из них 362 объекта — это замена плитки на асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на 578 объектах были созданы новые пешеходные маршруты», — отметили в министерстве.

Благоустройство общественных пространств соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области открыли сразу шесть новых благоустроенных пространств.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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