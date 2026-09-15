В Подмосковье уже на 90% выполнили программу благоустройства пешеходных коммуникаций
Уже 940 «народных троп» благоустроили в округах Подмосковья
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье уже на 90% выполнили программу благоустройства пешеходных коммуникаций. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Специалисты обустраивали прочное основание, устанавливали бордюрный камень и укладывали покрытие. Всего в округах региона подрядные организации привели в порядок уже 940 «народных троп».
«Из них 362 объекта — это замена плитки на асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на 578 объектах были созданы новые пешеходные маршруты», — отметили в министерстве.
Благоустройство общественных пространств соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области открыли сразу шесть новых благоустроенных пространств.