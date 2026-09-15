«Недолгая эйфория»: аналитики БКС рассказали, чего ждут от рынка акций на новой неделе

По мнению аналитиков, взгляды инвесторов сейчас прикованы к круглому столу главы внешнеполитического ведомства с зарубежными послами, где обсуждается геополитический конфликт. Малейшие намеки на сдвиги в переговорном процессе способны ощутимо качнуть рыночные настроения. В среду, 16 сентября, Росстат обнародует статистику недельной инфляции — эти цифры могут заставить участников рынка пересмотреть свои представления о том, куда двинется ключевая ставка.

Следом в календаре значится голосование в Госдуму 20 сентября. Согласно ожиданиям, после него Россия будет готова вернуться за стол переговоров в новом формате. Еще одно событие на подходе — Московский финансовый форум, который состоится на следующей неделе.

Среди корпоративных новостей стоит выделить заседание совета директоров Совкомфлота, где планируется обновить стратегию развития компании до 2030 года, а также публикацию отчетности Банка Санкт-Петербург по РСБУ за восемь месяцев. Вчерашний внушительный подъем, вероятно, сменится более умеренной динамикой: не исключено, что ряд игроков предпочтет выждать и дождаться сигналов с политического фронта. Если же эти сигналы окажутся конструктивными, покупательский интерес, скорее всего, никуда не денется.

Ранее эксперт Прокофьев рассказал, почему ставка ЦБ не спасет бизнес от инфляции.

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