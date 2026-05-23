Первая «Мама года» в Подольске: итоги конкурса подвели во Дворце культуры имени Лепсе 22 мая

В городском округе Подольск дан официальный старт основному этапу первой в истории муниципалитета премии под названием «Мама года — 2026». Ключевое событие отборочного этапа состоялось во вторник, 19 мая, — в этот день экспертное жюри провело заседание, изучило поступившие заявки и определило список номинанток, которые продолжат борьбу за победу, сообщила администрация городского округа.

Данная премия была учреждена в текущем году автономной некоммерческой организацией «Навигатор мам». Организаторы позиционируют ее как уникальный для округа проект. Главные цели, которые ставят перед собой устроители, — повышение общественного престижа материнства, а также укрепление традиционных семейных ценностей. Конкурс, по замыслу создателей, призван поддержать деятельных жительниц Подольска, которым удается успешно сочетать воспитание детей с ведением предпринимательской деятельности, общественной работой и реализацией социально значимых инициатив.

Инициатива, как отмечается, нашла живой отклик в обществе. В число официальных партнеров конкурса вошла Общественная палата Подольска — организацию возглавляет Лариса Бурмистрова. Помимо этого, проект поддержал профильный отдел при комитете по культуре, туризму и молодежной политике местной администрации. В ведении этой структуры находятся вопросы развития молодежного движения, добровольчества (волонтерства), а также реализация социально значимых инициатив на территории округа.

«Премия дает возможность увидеть, сколько в Подольске сильных и неравнодушных мам — тех, кто параллельно с воспитанием детей развивает бизнес, ведет социальные и просветительские проекты, помогает другим семьям. Для Общественной палаты важно поддерживать такие инициативы», — прокомментировала значимость проекта председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Г.о. Подольск Кристина Сотникова.

В состав конкурсной комиссии, которая оценивала участниц, вошли представители депутатского корпуса, а также признанные эксперты в соответствующих областях. Кульминацией всего проекта стала торжественная церемония награждения победительниц. Она прошла в пятницу, 22 мая, во Дворце культуры имени Лепсе.

Следить за новостями конкурса, знакомиться с историями женщин, вошедших в число номинанток, а также узнавать о том, когда начнется прием заявок на следующий сезон, можно на официальном сайте проекта. Ресурс расположен по адресу: навигатормам.рф.

Ранее сообщалось, что открытая тренировка в «Заречье» собрала активных подольчан старшего поколения.