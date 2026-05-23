Пять месяцев брака, аборт и таинственная смерть: тело индийской модели обнаружили в доме мужа

Известная индийская модель и киноактриса Твиша Шарма, которой было 33 года, скончалась при загадочных обстоятельствах в доме своего мужа и его матери. Трагедия произошла вечером 12 мая в престижном районе Бхопала, который носит название Катара-Хиллс. Семейная жизнь модели продлилась всего пять месяцев: ее брак с адвокатом Самартхом Сингхом был заключен в декабре 2025 года, сообщил Voice.

В день смерти Твиша, по имеющимся данным, зашла в салон красоты, где ей сделали массаж головы и педикюр. Однако уже вечером того же дня ее тело было обнаружено в резиденции супруга и свекрови. Правоохранительные органы, изучив заключение судебно-медицинской экспертизы и результаты проведенного расследования, заявили, что на некоторых частях тела погибшей были найдены незначительные повреждения.

Существенной деталью, всплывшей в ходе разбирательства, стало то, что за несколько дней до смерти Шарма сделала аборт. Свекровь актрисы сообщила следователям, что невестка заявляла о нежелании становиться мамой. По словам родственницы мужа, 7 мая модель приняла препарат, о чем позже по телефону поставила в известность своего супруга.

Ситуация получила широкий общественный резонанс после того, как семья погибшей отказалась проводить традиционные погребальные обряды. Родственники настояли на том, чтобы тело Твиши перевезли в столичный Всеиндийский институт медицинских наук в Дели для проведения повторного вскрытия. Кроме того, родные модели выдвинули против ее мужа и свекрови серьезные обвинения.

