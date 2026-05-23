Не справился с управлением? 14 граждан России пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Турции
Экскурсионный автобус, в котором находились российские туристы, попал в дорожно-транспортное происшествие в турецкой провинции Анталья, сообщил РЕН ТВ.
По информации издания, авария произошла в субботу, 23 мая, в курортном городе Белдиби.
«Автобус с туристами наехал на препятствие, травмы получили 14 человек, все граждане России», – отметил собеседник РЕН ТВ.
По данным издания, в результате инцидента никто не погиб, но пострадали 14 граждан России. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу. Медики оценили их состояние как средней и легкой степени тяжести.
Согласно данным телеграм-каналов, транспортное средство врезалось в препятствие, что и стало причиной ДТП. Пассажиры с тяжелыми травами в больницу не поступали.
