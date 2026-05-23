Похожие ноты, другой характер: вина в духе муската — выбор сомелье

«Мускат» считается самым узнаваемым сортом винограда даже среди тех, кто не считает себя профессиональным ценителем вина. Тем, кто любит этот ароматный сорт, но уже готов разнообразить свой винный опыт, стоит обратить внимание на несколько сочных альтернатив, обладающих схожими характеристиками. Об этом рассказал основатель школы вина «Вход» Дмитрий Плотников специально для издания «РБК Вино».

По словам эксперта, в первую очередь стоит попробовать эльзасский или крымский гевюрцтраминер. Этот сорт винограда также отличается высокой ароматичностью и имеет претензию на высокий уровень. Как пояснил Плотников, по крайней мере в Эльзасе считают именно так. Более того, некоторые виноградники категории «гран крю» там отведены исключительно под гевюрцтраминер.

Еще один сорт, который рекомендует эксперт, — французский саваньен. По словам специалиста, это очень ароматичный сорт, который является идеальным вариантом для того, чтобы перейти от муската к винам классом повыше.

По словам Дмитрия Плотникова, саваньен (второе название этого винограда — траминер) относится к старинным белым сортам. В французском регионе Жюра он считается главным местным автохтоном, а также своеобразной визитной карточкой винодельческой зоны. Эксперт утверждает, что ведущие производители Жюры создают из саваньена удивительные, по-настоящему фантастические напитки.

«Торронтес» — сорт родом из Аргентины. Растет в провинции Ла-Риоха, Мендоса и встречается в Сальте. Очень похож на мускат, так как имеет прямое генетическое происхождение — "мускат александрийский" и "криола чика". Поэтому "торронтес" унаследовал тот же терпеновый профиль», — говорится в статье «РБК Вино».

