Нефть по $100: почему валюту сейчас покупать опасно

Нефть Brent, по оценкам Bloomberg Intelligence, в ближайший год может держаться в коридоре 81–100 долларов за баррель. Это усиливает позиции российского бюджета, но у простых людей возникает другой вопрос: что делать со своими сбережениями на фоне дорогой нефти и колебаний курса. О том, стоит ли сейчас закупаться валютой и куда выгоднее вкладывать деньги, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

По ее словам, движение нефти и укрепление рубля — не повод кидаться в крайности.

«Сейчас мы видим укрепление рубля относительно доллара, и с точки зрения классической логики кажется, что „дно“ уже пройдено. Но рубль теоретически может укрепиться и до 70 за доллар, может на время пробить и более низкие уровни. При этом слишком сильный рубль невыгоден для экспортной выручки, за счет которой пополняется бюджет, поэтому рассчитывать на бесконечное укрепление не стоит», — сказала экономист.

Покупать валюту, по ее словам, имеет смысл только под конкретные цели: поездка, обучение, крупная покупка за рубежом.

«Если речь о долгосрочном хранении, я бы не делала ставку на валюту как на основной инструмент», — уточнила Литвиненко.

Российский фондовый рынок, по ее словам, по‑прежнему во многом завязан на нефтегаз и частично на банки, и это тоже добавляет рисков. Универсального рецепта «вложиться в акции и гарантированно заработать» сейчас нет.

Главными направлениями она называет не абстрактные инструменты, а конкретные улучшения своей жизни.

«Основной совет сегодня — вкладывать в себя и в качество собственной жизни. Это образование, повышение квалификации, здоровье, внешний вид. На рынке труда сейчас дефицит кадров, и практически любая отрасль может „стрельнуть“, особенно связанная с цифровыми технологиями. Те, кто развивают компетенции и могут продемонстрировать не только диплом, но и работоспособность, выигрывают больше всех», — пояснила эксперт.

Второй приоритет — базовые жизненные активы.

«Если есть потребность улучшить жилищные условия, расширить квартиру, приобрести недвижимость или автомобиль для бизнеса и семьи, в текущих условиях это более осмысленная инвестиция, чем игра с валютой. Речь и о повышении качества жизни, и об укреплении своего человеческого капитала, который в итоге дает дополнительный заработок», — заключила Литвиненко.

