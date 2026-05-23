«Вот такая арифметика»: специалист метеоцентра «Фобос» опроверг информацию о побитом максимуме осадков в Москве

В Москве в ночь на 23 мая выпало 16 миллиметров осадков. Такие данные в канале на платформе «Макс» привел Михаил Леус, являющийся ведущим специалистом метеоцентра «Фобос».

По информации эксперта, это количество составляет примерно четверть от месячной нормы мая, а именно 26%.

Однако в ряде телеграм-каналов и СМИ появилась информация о том, что прошлой ночью в столице был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Михаил Леус считает, что это утверждение не соответствует действительности.

Действующий рекорд для сегодняшнего дня (23 мая) был установлен в 2009 году и составляет 18,3 миллиметра, продолжил специалист. Таким образом, выпавшие 16 миллиметров не превышают это значение. О рекорде речь не идет.

Более того, по имеющимся прогнозам, до конца дня осадков не ожидается, поэтому шансов побить рекорд 2009 года уже не осталось, резюмировал эксперт.

«Или 16 теперь больше, чем 18... Вот такая арифметика», — написал синоптик Леус.

Ранее метеоролог Тишковец высказал мнение, что в выходные 23-24 мая в Москве ожидается умеренное тепло до +23 °C.