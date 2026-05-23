«Скорая увезла под утро»: что произошло с россиянкой, которая выпила полтора литра пива и потеряла координацию

Жительница Уфы, которой 31 год, оказалась в больнице с диагнозом «отек мозга» после того, как накануне выпила алкоголь в компании друзей, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Shot Проверка».

По словам самой пострадавшей, в начале мая она вместе с приятелями употребила около полутора литров пива и немного вина. Ночью у женщины открылась сильная рвота. К утру ее состояние заметно ухудшилось: к ранее появившимся симптомам добавились интенсивная головная боль, спутанность сознания, нарушения координации движений и выраженная сонливость.

По информации издания, прибывшие по вызову медики скорой помощи доставили пациентку в стационар. В больнице врачи диагностировали у нее энцефалопатию. Медики объяснили россиянке, что причиной развития отека мозга стали обезвоживание организма и последовавшее за ним нарушение электролитного баланса.

По данным издания, в лечебном учреждении женщина провела около недели. Ей назначали курс капельниц и инъекций. В настоящее время пострадавшая продолжает восстанавливаться уже в домашних условиях. Врачи дали ей строгую рекомендацию — полностью исключить употребление любых алкогольных напитков в будущем.

