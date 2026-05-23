Стоит дешевле «Лады»: в Россию завозят седан Honda Crider, созданный исключительно для КНР

В России удалось наладить так называемые альтернативные поставки седана Honda Crider. Эта модель, как выяснили «Автоновости дня», выпускается исключительно для китайского внутреннего рынка на совместном предприятии GAC-Honda. Тем не менее сегодня такие машины уже доступны отечественным покупателям — как из наличия, так и под индивидуальный заказ. Стартовая цена составляет от 1 485 000 руб.

По информации издания, самую привлекательную цену на Honda Crider — 1 485 000 рублей — предлагают в Уссурийске. За эти деньги автомобиль привезут под заказ. Речь идет о комплектации Flagship, которая включает в себя довольно богатое оснащение. Среди опций: рулевое колесо с частичной мультифункциональностью, светодиодная оптика, люк в крыше, кондиционер, четыре подушки безопасности, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя. Салон отделан экокожей, также в наличие имеется мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, камера заднего вида в паре с задними парктрониками, датчик света и 16-дюймовые литые диски, оснащенные датчиками контроля давления в шинах.

«В модельном ряду Honda в Китае он занимает между Civic и Accord, а у нас его можно рассматривать как альтернативу новым LADA Vesta и Belgee S50. Российский седан в комплектациях 2026 модельного года сейчас стоит от 1 581 000 рублей, а за "белоруса" китайского происхождения дилеры просят минимум 1 899 990 рублей», — говорится в статье издания «Автоновости дня».

Во Владивостоке, судя по опубликованным объявлениям, аналогичный седан можно заказать минимум за 1 600 000 рублей, что на 115 тыс. руб. дороже уссурийского предложения. В Новосибирске ценник на заказ поднимается до 1 750 000 рублей. А в городе Заринск Алтайского края машину продают уже из наличия — за 1 790 000 рублей. Продавец уточняет, что в эту сумму окончательно включены все сопутствующие расходы: утилизационный сбор и таможенное оформление (растаможка).

Ранее сообщалось, что Hyundai отзывает более 420 тысяч авто из-за риска ложного торможения.