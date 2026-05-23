От школы до поликлиники с комфортом: в Химках утвердили список из 61 адреса для новых троп

В городском округе Химки продолжаются работы по повышению комфортности городской среды для местных жителей. В текущем году, по информации администрации, здесь планируется обустроить 61 пешеходную дорожку и так называемую народную тропу. Этот показатель почти в три раза превышает объемы прошлого года — тогда было сделано меньше.

По информации администрации, все работы будут проводиться на наиболее востребованных маршрутах, которыми химчане пользуются ежедневно. Власти округа подчеркивают, что особое внимание уделяется подходам к ключевым социальным объектам. В приоритете — пешеходные связи, ведущие к общеобразовательным школам, городским поликлиникам, остановкам общественного транспорта, а также другим учреждениям, имеющим важное социальное значение.

Перечень адресов, где появятся новые или обновленные дорожки, формировался не в кабинетах, а на основе обращений и пожеланий самих химчан. Учитывалось именно то мнение жителей, которые ежедневно преодолевают эти маршруты.

«Сегодня важно не просто благоустраивать территорию, а делать это там, где изменения действительно нужны людям. Народные тропы давно стали частью привычных маршрутов жителей, и наша задача — превратить их в комфортные и безопасные пешеходные зоны с качественным покрытием», — подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов .

Развитие пешеходной инфраструктуры — одно из ключевых направлений так называемой Народной программы партии «Единая Россия». Как уточняется, этот партийный проект активно реализуется на территории Химок. Главная цель программы — создание современных и безопасных условий для передвижения пешеходов во всех без исключения микрорайонах округа.

Ранее сообщалось, что более 300 «народных троп» к социальным объектам благоустроят в Подмосковье в этом году.