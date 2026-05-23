«Офисная гимнастика» на стульях: в Подольске пенсионеры спасаются от жары и укрепляют здоровье

В четверг, 21 мая, группа любителей скандинавской ходьбы под названием «Радость движения», входящая в клуб «Активное долголетие», провела необычное занятие. Начав тренировку на свежем воздухе, участники вместе с тренером Владимиром Васильевым были вынуждены продолжить ее в помещении — в Физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» города Подольска. Причиной смены локации стала аномальная жара, от которой решили укрыться люди старшего поколения.

В сложившихся условиях наставник группы применил специальную облегченную методику, адаптированную для возраста подопечных. Активную разминку и суставную гимнастику провели прямо сидя на стульях. Подобный формат в фитнес-среде называют «офисной гимнастикой», поскольку он не требует специального оборудования и подходит для людей с разным уровнем физической подготовки. В обычное время участники занимаются со скандинавскими палками, однако жаркая погода внесла коррективы в привычный распорядок.

Почему же скандинавская ходьба так полезна именно для старшего поколения? У этого вида активности есть несколько ключевых преимуществ. Во-первых, опора на специальные палки значительно снижает нагрузку на суставы и позвоночник, уменьшая ударные воздействия при ходьбе. Во-вторых, регулярные тренировки тренируют сердечно-сосудистую систему и помогают снизить риск развития гипертонии. В-третьих, такая ходьба способствует контролю уровня сахара в крови и поддержанию здорового веса.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым людям желательно уделять умеренной физической нагрузке не менее 150 минут в неделю. Специалисты сходятся во мнении, что скандинавская ходьба является одним из самых безопасных и одновременно эффективных видов активности для старшего поколения, так как минимизирует риски травм и перегрузок.

Организаторы напоминают: присоединиться к открытым занятиям тренера Владимира Васильева может любой желающий. Тренировки проходят на различных площадках округа — в скверах, городских парках и на базах спорткомплексов, включая ФСК «Заречье».

