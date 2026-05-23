Первая женщина, участники СВО, 900 кандидатов: предварительное голосование «Единой России» в Подмосковье стартует 25 мая

Конкурс в региональный парламент, согласно имеющейся информации, составляет 13 человек на место — один из самых высоких показателей в стране. Всего на участие в процедуре, которая определит кандидатов в Государственную думу и Московскую областную думу, заявились более 900 кандидатов. Примерно 80% из них — новые лица в политике. Среди участников — 67 человек, принимавших участие в специальной военной операции. В их числе — первая женщина, награжденная президентом Золотой Звездой Героя Российской Федерации за подвиг в зоне СВО, военный медик из Ступино Людмила Болилая.

Ожидается, что в первый день процедуры в ней примут участие около 700 тысяч жителей Подмосковья — почти 11% от всех избирателей Московской области. В партии такую политическую активность связывают с высоким уровнем доверия к самой процедуре, а также к результатам выполнения в регионе народной программы. Этот документ был сформирован пять лет назад на основе предложений людей. В него вошли инициативы по обновлению социальных объектов, приведению в порядок парков и скверов, решению других социально значимых вопросов. Сегодня, по имеющимся данным, народная программа «Единой России» в Подмосковье выполнена на 98%.

Жители Подмосковья уже внесли более 60 тысяч предложений в новую народную программу «Единой России». Партия формирует программу на основании инициатив людей по решению социально значимых вопросов. С ней «Единая Россия» планирует пойти на осенние выборы в Государственную думу и Мособлдуму. Предложения можно оставить онлайн на сайте, по телефону горячей линии или в мобильных пунктах сбора, которые уже начали работать во всех городах Московской области. Свои инициативы вносят, в частности, молодые предприниматели Подмосковья.

Среди участников предварительного голосования много молодежи до 35 лет — примерно 20% от общего числа кандидатов. Участники фиджитал-турнира по футболу, который «Молодая Гвардия» провела в Подмосковье для студентов колледжей и вузов, уже сделали свой выбор и определили кандидатов, которых они хотели бы видеть в списках партии на осенних выборах.

На 31 мая запланирован квест «Город перемен» в Балашихе по объектам народной программы. Впервые в России в Московской области в формате городских ралли пройдет серия квестов, в ходе которых участники по онлайн-карте будут искать объекты, реконструированные, построенные или благоустроенные по обращениям жителей и вошедшие в народную программу партии. Организаторы подготовили более 600 заданий на логику и знание истории городов, головоломок и интерактивных задач.

Экспертный круглый стол по подведению итогов выполнения народной программы в сфере развития сельских территорий намечен в Коломне на базе сельскохозяйственного предприятия. Партия и региональное правительство планируют отчитаться об итогах работы за пять лет. Участники мероприятия также озвучат предложения в новую народную программу.

Ранее сообщалось, что более 33 тыс. предложений внесли в Народную программу от жителей Подмосковья.