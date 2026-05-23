Адские звуки по ночам: жители маленького городка на Крайнем Севере в России слышат загадочный гул

В городе Заполярный, расположенном в Мурманской области, местные жители в последнее время все чаще обращают внимание на пугающий ночной гул, который в народе уже успели прозвать «звуками ада», сообщил «Life.ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Среди населения населенного пункта давно циркулирует легенда о так называемых «вратах в преисподнюю». По убеждению горожан, эти мифические ворота находятся прямо на территории Кольской сверхглубокой скважины — легендарного объекта, построенного еще в 1970-х годах. Именно оттуда, как полагают очевидцы, и доносятся эти пугающие низкочастотные звуки, которые нарушают покой по ночам.

Заброшенный объект на протяжении многих лет стабильно привлекает к себе внимание диггеров, а также любителей заброшенных мест и необъяснимых явлений.

«Недавно туда приехали исследователи аномалий из Санкт-Петербурга. Они вооружились сверхчувствительным микрофоном и провели ночную запись. Ребята утверждают, что эксперимент удался: аппаратура зафиксировала странные вибрации и низкочастотный шум из глубины», — говорится в статье Life.ru.

По данным издания, специалисты поспешили развеять мистический настрой вокруг этой записи. По их словам, в ясную и безветренную погоду, когда атмосферные и техногенные помехи стихают, до города Заполярный начинает долетать гул пролетающих авиалайнеров. Воздушные суда следуют своими маршрутами из Норвегии: расстояние до границы с этим королевством составляет по прямой всего около десяти километров. Кроме того, не исключено, что дополнительную шумовую нагрузку создают промышленные предприятия, расположенные в непосредственной близости от жилых кварталов.

Ранее сообщалось, что инфразвук может объяснять жуткую атмосферу старых зданий.