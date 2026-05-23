Два Кубка страны, 161 матч, 8 голов: пресс-служба «Спартака» сообщила о смерти Сергея Рожкова

На 84-м году жизни скончался Сергей Рожков — бывший полузащитник и тренер московского «Спартака», а также чемпион СССР в составе этого клуба. О смерти ветерана отечественного футбола в субботу, 23 мая, проинформировала пресс-служба «красно-белых», сообщил ИА Регнум.

Согласно информации из официального сообщения клуба, причиной смерти ветерана стала затяжная болезнь. Руководство и сотрудники «Спартака» принесли свои соболезнования семье и друзьям скончавшегося.

За свою карьеру в московском коллективе Рожков выходил на поле в разные периоды: с 1963 по 1965 год, затем с 1967 по 1969-й, а также в 1974 году. В составе «красно-белых» полузащитник отыграл 161 встречу и записал на свой счет восемь точных ударов по воротам соперников. Пиком его клубной карьеры стал 1969 год, когда он вместе с командой завоевал чемпионский титул в СССР. Помимо этого, футболист дважды поднимал над головой национальный Кубок — в 1963 и 1965 годах.

До и после выступлений за московский клуб Рожков защищал цвета алма-атинского «Кайрата» и рязанского «Спартака». Общее количество проведенных им матчей в элитном дивизионе советского футбола превысило отметку в 400. В 1964 году спортсмену доверили выйти на поле в составе главной сборной страны — это был товарищеский поединок против команды Алжира.

По окончании активных выступлений Сергей Рожков занялся тренерской деятельностью. В 1984 году его включили в тренерский штаб московского «Спартака». Также бывший полузащитник увлекся мини-футболом и посвятил себя подготовке юных спортсменов, тренируя детские команды.

