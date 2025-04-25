Первое место в рейтинге инвесторов Пермского края заняла компания «Лукойл-Пермь»

В рейтинг инвесторов Пермского края вошло 80 компаний с самым большим объемом инвестиционных вложений в экономику региона, сообщил properm.ru.

Properm.ru подготовил рейтинг инвесторов, которые вырученные деньги вкладывают в развитие социальных проектов, в приобретение акций или в основные активы. Первое место рейтинга редакции заняла компания «Лукойл-Пермь», которая выделяет деньги для строительства спортивных комплексов, культурных учреждений и школ. В 2023 году сумма инвестиций составила 46,7 млрд руб.

Второе место редакция присвоила компании «ПФП-Группа», общая сумма инвестиций которой в 2023 году достигла 35,8 млрд руб. Properm.ru обратил внимание на то, что средняя заработная плата на предприятиях компании существенно превышает уровень заработных плат по региону. Деньги собственник тратит на внеоборотные активы и акции.

На третье место Properm.ru поставил «Верхнекамскую калийную компанию» (ВКК). Сумма инвестиций составила 19 млрд руб. Деньги были направлены на внеоборотные активы. Компания собиралась реализовать ряд социальных проектов, но на данный момент анонсированные планы не осуществила.

«При подсчете инвестиций учитывались три параметра: приобретение внеоборотных активов, покупка акций и долей участия и платежи по процентам», — сообщил properm.ru.

По данным издания, рейтинг составлен с учетом открытых данных за 2023 год.

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