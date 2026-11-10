Переболели ОРВИ и почувствовали боль в груди? Терапевт Говтва объяснила, чем это грозит

Обычная простуда иногда оставляет после себя проблемы, о которых человек даже не подозревает. Некоторые вирусные инфекции способны спровоцировать воспаление сердечной мышцы, а первые тревожные признаки могут появиться уже после выздоровления. Как распознать опасное осложнение и почему не стоит переносить болезнь на ногах, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва.

Большинство простудных заболеваний проходит без серьезных последствий. Однако некоторые вирусы способны поражать не только дыхательные пути, но и сердечно-сосудистую систему, вызывать воспалительные осложнения со стороны сердца, в частности миокардит, объяснила Говтва.

При этом неприятные ощущения не обязательно возникают одновременно с насморком и кашлем. Иногда человек замечает изменения в самочувствии уже после того, как основные симптомы инфекции исчезли.

Особого внимания требуют боль или дискомфорт в груди, учащенное либо нерегулярное сердцебиение, головокружение и необычная слабость. Еще один тревожный признак — одышка даже при небольшой физической нагрузке, которая раньше не вызывала затруднений. По словам врача, подобные симптомы могут появляться как во время инфекции, так и спустя некоторое время после нее. Поэтому не стоит объяснять ухудшение самочувствия исключительно последствиями перенесенной простуды.

При появлении боли в груди, выраженной одышки или нарушений сердечного ритма необходимо обратиться за медицинской помощью. При сильной боли или затрудненном дыхании следует вызвать скорую. Продолжать работать, заниматься спортом и вести привычный активный образ жизни при повышенной температуре — не лучшая стратегия. Во время инфекции организму необходимо время на восстановление, а чрезмерные нагрузки могут усугубить состояние.

«Не стоит переносить ОРВИ и грипп „на ногах“, особенно при повышенной температуре. Во время болезни важно соблюдать щадящий режим, а возвращаться к физическим нагрузкам постепенно, ориентируясь на самочувствие», — подчеркнула Говтва.

После выздоровления не следует сразу возвращаться к интенсивным тренировкам. Если инфекция протекала тяжело или появились подозрительные симптомы со стороны сердца, сроки восстановления и допустимый уровень нагрузок лучше обсудить с врачом.