В Домодедове открылась выставка советского фарфора из советских кинофильмов

В библиотеке имени Анны Ахматовой в Домодедово открылась уникальная по своему составу выставка советского фарфора «Советский фарфор в кинематографе: главная роль второго плана», она посвящена фарфоровой посуде и статуэткам, которые украшали интерьеры, а также становились «немыми героями» любимых фильмов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены фигурки известных скульпторов советского периода Ленинградского фарфорового завода имени М. В. Ломоносова, Дулево, Вербилок, Гжельского промысла. Посетители увидят знаменитые сервизы и фарфоровую скульптуру, которые мелькали в таких советских фильмах, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Осенний марафон», современных фильмах и сериалах «Курьер», «Вера», «Дом с лилиями» и многих других. Выставка будет работать до 25 ноября.

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