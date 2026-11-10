Врачи в Талдоме 1,5 месяца боролись за жизнь женщины со сгнившим аппендиксом и тяжелейшим перитонитом

Врачи Дубненской больницы в Талдоме спасли женщину с терминальным перитонитом, который развился на фоне запущенного аппендицита. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу с острой болью в животе. Женщине стало плохо еще за две недели до госпитализации, но она игнорировала симптомы.

В ходе обследования у пациентки обнаружили тяжелейший перитонит и заражение крови. Причиной стал запущенный аппендицит. Так, за две недели ее аппендикс полностью сгнил и отделился. Воспалительный комок порвался, и гной с кишечным содержимым вылились в брюшную полость. Это привело к перитониту.

Состояние женщины оценили как критическое. Специалисты незамедлительно прооперировали ее. Вмешательство провели малоинвазивно в восемь этапов. Через маленькие проколы врачи раз за разом промывали брюшную полость, убирая гной и отмершие ткани.

Более месяца пациентка находилась в реанимационном отделении. В результате ее состояние улучшилось, и она смогла ходить. На 45 день ее выписали.

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