Более 3 тыс. медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Земский доктор/Земский фельдшер»
В Подмосковье с 2012 года трудоустроились более 3 тыс. земских медиков
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье с 2012 года в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер» трудоустроились более 3 тыс. медиков. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Мы уделяем особое внимание привлечению кадров в сельские медучреждения. Это важно для обеспечения доступной медицинской помощью жителей отдаленных территорий», — отметил он.
Участники программы могут получить единовременную выплату при устройстве на работу в медучреждение в сельской местности. Размер выплаты составляет ₽1-1,5 млн для врачей и ₽500-750 тыс. для среднего медперсонала.
Повышение доступности медпомощи — одно из ключевых направлений нацпроекта«Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.