Почти 200 новых объектов выставили на торги в Подмосковье

На минувшей неделе Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 176 объектов, из которых 81 земельных участков в аренду, 86 земельных участков на продажу, пять зданий с земельным участком на продажу, три нежилых помещения на продажу, одно нежилое помещение в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в городском округе Воскресенск сдается в аренду участок для индивидуального жилищного строительства площадью 17,99 соток, расположенный в деревне Перхурово. Начальная цена на торгах — 207 644,17 рубля в год.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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