Появилось шокирующее видео падения Соседова в якутском отеле

VOICE: Малахов показал кадры падения Сергея Соседова на лестнице в отеле Якутии

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Телеведущий Андрей Малахов показал видео падения музыкального критика Сергея Соседова на лестнице отеля в Нерюнгри, сообщает VOICE. Шокирующие кадры появились в эфире его программы на телеканале «Россия».

На записи видно, как критик поднимается по лестнице, поворачивает и через несколько ступенек падает на спину, сильно ударяясь головой.

«Мы сделали все, чтобы найти то самое видео, которое скрывали от всех почти два месяца. Видео с камеры наблюдения не было уничтожено», — заявила журналист.

Он также высказал версию, что Соседова могли убить. По мнению журналиста, критику могли что-то распылить в лицо.

Судмедэксперт Виктор Козылбаев, который обратился в студии ток-шоу, обратил внимание на два момента. Во-первых, в кадре оказался молодой человек в спортивном костюме, который стоял под лестницей и будто уходил от камеры. Во-вторых, походка Соседова показалась эксперту странной: тот еле волочил ноги, как будто находился под воздействием вещества.

Малахов также предположил, что Соседов остановился на лестнице, увидев кого-то наверху, а затем был столкнут вниз. Ведущий заявил, что у него есть некие доказательства связи одного из фигурантов дела с близким другом мэра города.

Официальной версией смерти 58-летнего Соседова является несчастный случай. 23 сентября журналист прибыл в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса красоты. Критик в одиночестве поднимался по лестнице отеля, внезапно потерял равновесие и упал, сильно ударившись затылком о плитку площадки.

Врачи провели экстренную операцию в больнице, однако спасти его не удалось — Соседов умер, получив тяжелую травму головы и перелом основания черепа.

Ранее Ольга Зарубина прокомментировала слухи о тайной жене и ребенке Сергея Соседова.

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