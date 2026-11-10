Звезду «Движения вверх» и «Химкинских ведьм» Сапрыкина задержали в Белоруссии

30-летнего российского актера Кузьму Сапрыкина задержали в Минске после двух пьяных дебошей, сообщает VOICE со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, первый инцидент произошел 8 ноября: артист поругался с сотрудниками ресторана быстрого питания и попал в изолятор временного содержания. После освобождения Сапрыкин отправился в местное кафе. Там он нецензурно ругался, бил посуду и провоцировал драку.

Как пишет Mash, затем Кузьма дал пощечину приятелю, который предложил ему пройти лечение. Этот знакомый не выдержал и обратился в милицию.

По данным источников, последние полтора года артист борется с алкогольной зависимостью. Он несколько раз проходил кодирование и сейчас продолжает терапию у регрессолога.

Сейчас Сапрыкин задержан по административному делу. Документы о возможном запрете на въезд в Беларусь на пять лет направлены в суд.

Ранее звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр сделала заявление о своем алкоголизме.