Звезду «Движения вверх» и «Химкинских ведьм» Сапрыкина задержали в Белоруссии

Mash: звезду «Движения вверх» Кузьму Сапрыкина задержали за дебош в Минске

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

30-летнего российского актера Кузьму Сапрыкина задержали в Минске после двух пьяных дебошей, сообщает VOICE со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, первый инцидент произошел 8 ноября: артист поругался с сотрудниками ресторана быстрого питания и попал в изолятор временного содержания. После освобождения Сапрыкин отправился в местное кафе. Там он нецензурно ругался, бил посуду и провоцировал драку.

Как пишет Mash, затем Кузьма дал пощечину приятелю, который предложил ему пройти лечение. Этот знакомый не выдержал и обратился в милицию.

По данным источников, последние полтора года артист борется с алкогольной зависимостью. Он несколько раз проходил кодирование и сейчас продолжает терапию у регрессолога.

Сейчас Сапрыкин задержан по административному делу. Документы о возможном запрете на въезд в Беларусь на пять лет направлены в суд.

Ранее звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр сделала заявление о своем алкоголизме.

Актуально

Читайте также

Анна Семенович показала купальник с тигровым узором в объятиях жениха в ОАЭ

Анна Семенович показала купальник с тигровым узором в объятиях жениха в ОАЭ

Скончался адвокат, занимавшийся делом об убийстве Тупака Шакура

Скончался адвокат, занимавшийся делом об убийстве Тупака Шакура

41-летняя Катерина Шпица показала снимки с осенней прогулки

41-летняя Катерина Шпица показала снимки с осенней прогулки

Младшая дочь Феодосеевой-Шукшиной раскрыла причину смерти матери

Младшая дочь Феодосеевой-Шукшиной раскрыла причину смерти матери

Звезда «Теста на беременность» Пескова рассказала о правилах счастливого брака

Звезда «Теста на беременность» Пескова рассказала о правилах счастливого брака

Надежда Михалкова прилетела к мужу-губернатору накануне Дня народного единства

Надежда Михалкова прилетела к мужу-губернатору накануне Дня народного единства

Дима Билан опубликовал новый снимок в белом костюме и нарвался на комплименты

Дима Билан опубликовал новый снимок в белом костюме и нарвался на комплименты

«Горжусь каждым своим малышом»: Анна Асти рассказала о спасении 20 лошадей

«Горжусь каждым своим малышом»: Анна Асти рассказала о спасении 20 лошадей

Сливовый маникюр Дженнифер Лопес стал трендом осени и зимы 2026 года

Сливовый маникюр Дженнифер Лопес стал трендом осени и зимы 2026 года

«Огромная утрата»: Харатьян прокомментировал смерть Федосеевой-Шукшиной

«Огромная утрата»: Харатьян прокомментировал смерть Федосеевой-Шукшиной

Выяснилось, как профессор Лебединский зарабатывает на жизнь в США после переезда из России

Выяснилось, как профессор Лебединский зарабатывает на жизнь в США после переезда из России

Наталья Подольская восхитила фанатов фотографией с отдыха в ОАЭ

Наталья Подольская восхитила фанатов фотографией с отдыха в ОАЭ

Добавьте mosregtoday.ru в избранное