Сардины из банки могут удивить: чем они полезнее рыбного филе

Банка обычных сардин может оказаться не менее ценным источником питательных веществ, чем дорогая свежая рыба. В каких случаях бюджетный продукт способен заменить рыбное филе и почему при покупке стоит обращать внимание не только на цену, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина.

Многие уверены, что после консервирования рыба теряет большую часть полезных свойств. Однако, по словам специалиста, это распространенное заблуждение.

«Рыбные консервы могут стать полноценной альтернативой свежей рыбе с точки зрения поступления ряда важных питательных веществ», — объяснила Пехотина.

При нагревании белок меняет структуру, но сохраняет пищевую ценность. Поэтому консервированная рыба остается источником незаменимых аминокислот, необходимых для обновления тканей.

«По содержанию белка и омега-3 качественные консервы сопоставимы со свежей рыбой», — отметила гастроэнтеролог.

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Особенно полезными в этом отношении могут быть сардины, скумбрия и лосось. В них сохраняется значительная часть омега-3 — жирных кислот, важных для здоровья сердечно-сосудистой системы. Более того, у некоторых консервов есть преимущество, которого лишено привычное рыбное филе. Речь идет о кальции, содержащемся в костях.

«В консервах из рыбы с костями, например, сардин, дополнительно сохраняется кальций, поскольку в процессе приготовления косточки размягчаются и становятся съедобными», — рассказала Пехотина.

Поэтому сардины с мягкими косточками могут стать дополнительным источником минерала, необходимого для поддержания здоровья костей и зубов.

Несмотря на сохранение полезных веществ, консервированная рыба не всегда равноценна свежей. При нагревании может снижаться содержание отдельных витаминов, а большое количество соли и добавленного масла меняет пищевую ценность продукта.

«Важно учитывать состав продукта: предпочтительнее варианты в собственном соку или с минимальным количеством добавленной соли», — подчеркнула врач.

Особенно внимательно изучать этикетку стоит людям, которым рекомендовано ограничивать потребление натрия. Также необходимо учитывать калорийность рыбы в масле. По словам Пехотиной, отказываться от свежей рыбы ради консервов не нужно. Оптимальный вариант — чередовать свежую, замороженную и качественную консервированную рыбу, чтобы рацион оставался разнообразным.