Европейцы прилетели в Абу-Даби зря: Лавров отправил их сидеть в гостинице

Лавров пошутил о сбивании самолетов и европейцев, прилетевших на переговоры

Политика

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил о сбивании самолетов европейских представителей, которые прибыли в Абу-Даби перед трехсторонней встречей России, США и Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».

Журналист поинтересовался у Лаврова, почему европейцев не допустили до основной части переговоров, если они уже прибыли на место. Министр ответил встречным вопросом — не предлагают ли собеседники сбивать самолеты.

Лавров подчеркнул: трехсторонняя встреча в ОАЭ посвящена будущей архитектуре безопасности. Россия, по его словам, не согласна выходить на очередное перемирие без понимания того, что будет дальше.

Что касается европейцев, дипломат отметил: раз уж они прилетели в Абу-Даби, пусть посидят в гостинице. Американская сторона, по его словам, заявила, что до переговоров с российской делегацией проведет встречи с украинцами и европейцами — видимо, чтобы зарядиться их бодрым духом и нацеленностью на устойчивый мир. Лавров назвал такую форму работы неперспективной, но добавил, что Россия не будет мешать США общаться с теми, с кем они считают нужным.

Ранее стало известно, что США усилили переговорные позиции России еще до начала трехсторонней встречи по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

Актуально

Читайте также

Дело Plastic Logic: стало известно, почему взыскание с Чубайса запоздало на четыре года

Дело Plastic Logic: стало известно, почему взыскание с Чубайса запоздало на четыре года

«История должна исчезнуть»: на Западе рассказали о плане по пыточной

«Европу нужно заставить подчиниться»: британский политик обратился к Трампу

Двойные стандарты ООН: стало известно, что скрывает отчет против России без симметрии

Двойные стандарты ООН: стало известно, что скрывает отчет против России без симметрии

ПХГ Германии заполнены на 62% вместо 70: Берлин ищет оправдания

Броня рвется как бумага: ВСУ потеряли «гроб на колесах»

Выборы в Конгресс: генерал раскрыл, почему возможен ядерный удар США по Ирану

Выборы в Конгресс: генерал раскрыл, почему возможен ядерный удар США по Ирану

Оппозиция Израиля приблизилась к смещению Нетаньяху

Протесты сломали Париж: зарплаты во Франции вырастут

В Швеции признали, что санкции помогли российским компаниям

Внутренние разборки элит: политолог рассказала, как скандал с пытками бьет по власти Зеленского

Внутренние разборки элит: политолог рассказала, как скандал с пытками бьет по власти Зеленского

Переговоры в Абу-Даби обречены на провал: политолог указал на конституционную ловушку

Переговоры в Абу-Даби обречены на провал: политолог указал на конституционную ловушку

Добавьте mosregtoday.ru в избранное