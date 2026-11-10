Европейцы прилетели в Абу-Даби зря: Лавров отправил их сидеть в гостинице

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил о сбивании самолетов европейских представителей, которые прибыли в Абу-Даби перед трехсторонней встречей России, США и Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».

Журналист поинтересовался у Лаврова, почему европейцев не допустили до основной части переговоров, если они уже прибыли на место. Министр ответил встречным вопросом — не предлагают ли собеседники сбивать самолеты.

Лавров подчеркнул: трехсторонняя встреча в ОАЭ посвящена будущей архитектуре безопасности. Россия, по его словам, не согласна выходить на очередное перемирие без понимания того, что будет дальше.

Что касается европейцев, дипломат отметил: раз уж они прилетели в Абу-Даби, пусть посидят в гостинице. Американская сторона, по его словам, заявила, что до переговоров с российской делегацией проведет встречи с украинцами и европейцами — видимо, чтобы зарядиться их бодрым духом и нацеленностью на устойчивый мир. Лавров назвал такую форму работы неперспективной, но добавил, что Россия не будет мешать США общаться с теми, с кем они считают нужным.

Ранее стало известно, что США усилили переговорные позиции России еще до начала трехсторонней встречи по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.