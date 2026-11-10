Более 30 детских садов открыли после капитального ремонта в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье с начала года открыли после капитального ремонта 35 детских садов. Еще три объекта отремонтируют до конца года, отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Брынцалов проверил итоги ремонта детского сада № 5 в микрорайоне Купавна в Балашихе. Обновленное дошкольное отделение гимназии № 9 имени С. Г. Горшкова открыли 6 ноября. Площадь здания превышает 1,2 тыс. кв. метров. Учреждение рассчитано на 7 групп и более 130 воспитанников.

«Сегодня видим результат. И самая дорогая оценка трудов — это радостные и счастливые лица детей и тех, кто здесь работает», — отметил Брынцалов.

Благодаря строительству новых и ремонту действующих детсадов в Балашихе практически нет очереди в дошкольные учреждения.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.