Врачи из Долгопрудного возглавили топ нейрохирургов Московской области

Мы не раз писали об успешных операциях на спинном и головном мозге, которые они выполняют с ювелирной точностью. Данил Челушкин и Станислав Киселев удаляют опухоли, устраняют грыжи и аневризмы, лечат повреждения нервов и черепно-мозговые травмы. Благодаря проведенным вмешательствам пациенты возвращаются к активной жизни, избавляются от неврологических нарушений, вновь начинают самостоятельно передвигаться. В своих отзывах они и их близкие отмечают не только профессионализм, но и человеческие качества врачей – внимательность, чуткость и благожелательность.



Данил Челушкин получил базовое медицинское образование в Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова, а затем окончил ординатуру и аспирантуру НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. Его общий стаж в медицине – 9 лет, два из них – в отделении нейрохирургии Долгопрудненской больницы.



Станислав Киселев окончил Тверской государственный медицинский университет, после чего повышал квалификацию в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и Сибирском институте непрерывного медицинского образования. Стаж работы — 17 лет.



Поздравляем наших замечательных врачей и в очередной раз говорим им спасибо! Уверены, впереди у Данила Челушкина и Станислава Киселева еще сотни успешных операций и спасенных жизней!