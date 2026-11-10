Фигуристка Щербакова появилась на форуме в Нижнем Новгороде с двумя кольцами на безымянном пальце

22-летняя фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова, посетила форум «Знание. Единство» в Нижнем Новгороде. На кадрах, которые опубликовал Super, заметно, что на безымянном пальце спортсменки два кольца.

Одно из них колей на помолвочное, а второе — на обручальное. Это стало поводом для слухов о том, что Щербакова могла тайно выйти замуж.

В конце июля Анна опубликовала в личном блоге фотографии с помолвки. Ее избранником стал хоккеист Артем Шакиров, который ранее выступал в ХК «Рязань». Молодой человек старше возлюбленной на пять лет. Долгое время пара скрывала отношения и не публиковала совместных снимков в социальных сетях.

Щербакова — выдающаяся российская фигуристка, завоевавшая титул олимпийской чемпионки в одиночном катании на Играх в Пекине. Помимо главного олимпийского золота, она является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы и трехкратной чемпионкой России.

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