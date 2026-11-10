Семин придет спасать «Локомотив»? 79-летний тренер не исключил такой возможности

79-летний тренер Семин допустил возможность возвращения в «Локомотив»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

79-летний тренер Юрий Семин прокомментировал для Sport24 вероятность своего возвращения на пост главного тренера «Локомотива».

6 ноября глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных на пресс-конференции объявил о расставании с главным тренером Михаилом Галактионовым. При этом официального сообщения от клуба не последовало, и Галактионов на сайте «Локо» по-прежнему значится главным тренером.

«Это вопрос не ко мне. Но если будет предложение, то будем в этом плане иметь разговор», — сказал Семин.

Болельщики «Локомотива» ждут возвращения легендарного тренера, на каждом матче вывешивая баннеры с его изображением.

Юрий Семин выиграл с «Локомотивом» три чемпионата и шесть раз приводил команду к победе в Кубке России. В общей сложности он был главным тренером «Локомотива более 23 лет с перерывами.

В настоящее время «Локомотив» занимает лишь 15-е место в РПЛ, находясь в зоне вылета.

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