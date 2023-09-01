Первое онлайн-голосование в Подмосковье вызвало большой интерес избирателей

Неделя остается до выборов губернатора Московской области. Одновременно с ними пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу № 17 и выборы в Советы десяти городских округов.

В этом году в регионе впервые будет организовано дистанционное электронное голосование. Подмосковные избиратели охотно регистрируются на ДЭГ. Особенно такой формат востребован у молодого поколения, хотя интерес проявляют избиратели всех возрастов. Об этом напомнил председатель комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству (волонтерству) Общественной палаты Московской области, куратор патриотического проекта «Передвижники» Дмитрий Шалыгин.

В этом году в регионе впервые будет организовано дистанционное электронное голосование. Подмосковные избиратели охотно регистрируются на ДЭГ. Особенно такой формат востребован у молодого поколения, хотя интерес проявляют избиратели всех возрастов. Об этом напомнил председатель комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству (волонтерству) Общественной палаты Московской области, куратор патриотического проекта «Передвижники» Дмитрий Шалыгин.

Жители Подмосковья подали уже более 380 тыс. заявлений на участие в ДЭГ. Это составляет 6,3%.

«Это внушительный показатель, тем более, с учетом того, что в Подмосковье дистанционное голосование будет проходить впервые», - подчеркнул представитель ОПМО.

Напомним, зарегистрироваться для электронного голосования можно до 4 сентября на портале «Госуслуги».

Между тем, в Подмосковье продолжается адресное информирование избирателей о предстоящих выборах. Как сообщает Мособлизбирком, с 25 августа по 6 сентября члены участковых избирательных комиссий проводят подомовый обход и напоминают жителям, где находятся их избирательные участки, в какое время они будут открыты, а также дают другую информацию.