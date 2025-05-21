Первую официальную площадку для граффитистов по типу Hall of fame откроют в Новокузнецке

В администрации Новокузнецка проинформировали, что в городе для стрит-арта откроют специальное творческое пространство, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Открытие первой официальной площадки для граффитистов по типу Hall of fame состоится в торжественной обстановке в четверг, 22 мая. Для гостей мероприятия приготовили граффити-джем, в котором примут участие новокузнецкие художники. Аналогичная программа указана на 23 мая.

В администрации рассказали, что граффитисты для пользования творческим пространством должны будут зарегистрироваться. Им расскажут о правилах, которых необходимо придерживаться. После они получат свободный доступ к стене. На ней можно рисовать в любое время, экспериментировать или нарабатывать навыки.

«Запуск официальной площадки послужит отправной точкой мероприятий Недели уличного искусства в Новокузнецке», — указано в сообщении администрации.

В администрации рассказали, что площадки для стрит-арта особенно популярны в Европе. В Новокузнецке решили реализовать данный проект, чтобы граффитисты имели пространство для творческого развития, но не наносили вред городской инфраструктуре или частной собственности. Стена станет городской достопримечательностью, уверены в администрации Новокузнецка.

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