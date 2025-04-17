В Московской области с начала года устранили более 7 тыс. вандальных надписей
С начала года в Подмосковье ликвидировали 7,2 тыс. вандальных надписей
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала текущего года было устранено более 7,2 тыс. вандальных надписей. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Наибольший объем работ провели в Балашихе, Подольске и Мытищах. В этих округах за указанный период ликвидировали 675, 630 и 611 вандальных надписей соответственно.
В ходе работ работники городского хозяйства либо закрашивают несанкционированные надписи и изображения, либо смывают их, используя специальные средства.
За незаконное размещение граффити в регионе грозит штраф в размере до 40 тыс. руб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области ведется подготовка к лету. Он отметил, что к теплу подготавливают все общественные пространства.