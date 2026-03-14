Первые шаги в профессию: в Подольске открылся новый класс с углубленным изучением работы СК

В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Григорий Артамонов, заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Игорь Дойников и депутат горсовета Виктор Щукин. Выбор площадки не случаен: именно это учебное заведение стояло у истоков кадетского движения в округе.

Новобранцами стали пятиклассники, которым только предстоит пройти путь взросления, обрести знания и верных товарищей. Кадетство заложит в них основы силы духа, ответственности и честности.

«Уверен, что новые знания и навыки помогут юным подольчанам не просто найти свой путь в жизни, но и стать настоящими патриотами, неравнодушными и ответственными людьми», — отметил Григорий Артамонов, пожелав кадетам успехов в учебе и новых побед.

Открытый класс стал уже пятым в Подольске, где дети будут углубленно изучать специфику работы Следственного комитета. Первые такие классы появились в гимназии имени Подольских курсантов в 2025 году. Помимо стандартной школьной программы, учеников ждут специальные дисциплины, связанные с правоохранительной деятельностью.

