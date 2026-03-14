Гибкость, сила и меткость: в Подольске стартует фестиваль среди трудовых коллективов Подмосковья

В субботу, 14 марта, физкультурно-спортивный комплекс «Заречье» в микрорайоне Климовск станет центром притяжения для самых активных и спортивных коллективов Московской области, сообщила администрация городского округа Подольск.

На базе ФСК «Заречье» развернется масштабный фестиваль, в котором примут участие команды предприятий и организаций региона. Им предстоит выяснить, кто достоин носить звание самого сплоченного и физически подготовленного коллектива Подмосковья.

Фото: [ Администрация г.о. Подольск ]

Участников ждут серьезные испытания. Спортивная программа включает упражнения на гибкость, силу и выносливость. Соревнующимся предстоит показать результаты в наклонах на гимнастической скамье, отжиманиях, упражнениях на пресс, а также в подтягивании на перекладине или рывке гири на выбор. Кроме того, в программу включена стрельба из электронного оружия — эта дисциплина потребует от команд не только физической, но и психологической устойчивости.

Старт мероприятию будет дан утром: регистрация участников начнется в 10:00, а торжественная церемония открытия запланирована на полдень. Место встречи спортсменов — Спортивный проезд, дом 4, корпус 3.

