Первые всходы через неделю: опытный садовод из Подмосковья сеет семена клубники прямо на снег в январе

Жительница Солнечногорска Нина Горина высадила в снег семена ремонтантной земляники. Эксперты положительно оценили подобное решение. Нина поделилась с REGIONS названиями семян, которые, по ее мнению, могут гарантировать большой урожай вкусных ягод.

Жительница Солнечногорска для посева выбрала три сорта: «Душистое лукошко», «Вайс Солемахер (белая)» и «Али-Баба». Сорт «Вайс Солемахер (белая)» не образуют усов, что облегчает уход за кустами клубники, а «Душистое лукошко» обладает зимостойкостью.

«Я всегда стараюсь выбирать сорта, которые хорошо подходят для нашего климата. Ремонтантная земляника отлично переносит подмосковные зимы и радует урожаем все лето», — рассказала Нина Горина.

Семена, рассыпанные по снежному покрову, становятся хорошо различимыми, что упрощает контроль за их распределением. В процессе таяния снег насыщает почву влагой, способствуя естественному углублению посевного материала на оптимальный уровень. Благодаря такому подходу первые ростки появляются уже спустя неделю после посева, рассказала жительница Подмосковья.

Фото: [ REGIONS/Нина Горина ]

Эксперты отметили, что высадка саженцев в грунт в Подмосковье проводится ориентировочно в мае. По мнению специалистов, раннее выращивание рассады позволит клубням окрепнуть до момента их высадки. Присыпать землей семена не рекомендуется.

