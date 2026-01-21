С подоконника — в тарелку: как за месяц вырастить целый огород зелени и редиса у себя дома

Садовод из Подмосковья с 20-летним стажем Леонид Суровцев рассказал REGIONS, как легко превратить подоконник в продуктивный мини-огород.

Эксперт рекомендует начинать с подготовки необходимых предметов: емкость глубиной не менее 20 см, керамзит для дренажного слоя. В зимнее время понадобится фитолампа. Если окно промерзает, то также пригодится пенопласт для утепления.

По мнению эксперта, грунт можно приобрести готовый в магазине (универсальный), набрать на дачном участке или приготовить самостоятельно путем смешивания смеси дерна, торфа и компоста. Понадобятся и семена. После посадки уже через месяц можно получить на своем мини-огороде укроп, петрушку, листовой салат, шпинат, руколу, зеленый лук и скороспелый редис.

«Домашний огород — это не только про еду. Это про психологическую разгрузку, про маленькие ежедневные радости, когда ты видишь результат своих трудов. Это живой организм, который учит терпению и ответственности. Начните с простого — с лука или салата, и вы поймете, что это ваше», — отметил Леонид Суровцев.

Чтобы вырастить крепкую и жизнеспособную зелень, важно создать для нее оптимальные условия, отметил эксперт. Культурам требуется продолжительное освещение, пусть и искусственное — не менее 12 часов в сутки. Петрушка, в свою очередь, нуждается в особом внимании: для ее успешного развития необходимо регулярное опрыскивание, позволяющее поддерживать повышенный уровень влажности воздуха.

