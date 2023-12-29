Первый канал объявит онлайн-голосование для выбора новых ведущих «Модного приговора»

Первый канал принял решение о возвращении показа передачи «Модный приговор», сообщает ТАСС . Первый выход программы в 2024 году анонсирован на 2 января.

В пресс-службе вещателя агентству сообщили, что телеведущая Эвелина Хромченко займет место обвинителя. Ведущего программы предложено выбрать телезрителям.

Сначала состоится выход первой передачи, где выступит один из кандидатов. Постепенно появятся и другие претенденты. После стартует онлайн-голосование. Это позволит учесть мнение каждого поклонника передачи.

Судьями станут стилист Александр Рогов, актер Игорь Верник, ведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев и ведущий Константин Михайлов.

Защищать приглашенных гостей намерены телеведущая Татьяна Геворкян, блогер Арина Холина, певица Мия Бойка и шоумен Антон Лаврентьев.

Рейтинговую программу перестали транслировать в марте 2022 года. Сообщалось, что канал намерен уделять больше внимания общественно-политическим темам. Много лет передачу вел Александр Васильев. В марте 2022 года он осудил СВО и россиян, которые поддерживают спецоперацию. До сих пор телеведущий и историк негативно отзывается о жителях России в интервью иностранным журналистам.

Фото: [ Pxhere.com ]

Мнение стилистов особенно необходимо россиянам накануне Нового года. Выглядеть блестяще хочется и дома в кругу близких и друзей, и среди коллег на праздничном корпоративе. Стилист Кати Зобкова предлагает выглядеть блестяще не в переносном, а в прямом смысле из-за капризности символа 2024 года. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».