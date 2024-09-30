Первый музей истории тыквы открыли в Кузбассе

В Кузбассе прошел фестиваль тыкв, в рамках которого открылся первый в России музей истории тыквы и установили рекорд, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Посетителям рассказали об истории тыквы в России и Сибири. Организаторы экспозиции собрали много необычной информации о ярком и полезном овоще.

В рамках фестиваля для гостей мероприятия подготовили различные конкурсы и мастер-классы. Аниматоры развлекали посетителей, переодевшись в костюмы тыкв. По всей территории разместили осенние фотозоны.

На фестивале-конкурсе живой истории и сельских традиций «Пачинская тыква» был установлен рекорд. В регионе выросла тыква весом 384,28 кг и обхватом три метра. Посетителям предложили не просто любоваться красивым овощем, но и попробовать вкусное блюдо. Лучшие повара ресторанов Кемерова приготовили жаркое.

Профессионалы делились рецептом, чтобы горожане могли приготовить блюдо в домашних условиях. Фестиваль «Пачинская тыква» позволил кузбассовцам приятно провести время на свежем воздухе. Фотокорреспондент Сибдепо запечатлел каждый момент яркого праздника.

Со сцены для гостей фестиваля звучали народные песни. Местные творческие коллективы подготовили танцевальные номера. Кузбассовцы активно принимали участие во всех конкурсах.

Ранее сообщалось, что подмосковный врач Волкова назвала самые полезные осенние продукты, в число которых также вошла тыква.