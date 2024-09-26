Подмосковный врач Волкова назвала самые полезные осенние продукты

В осенний период необходимо обратить внимание на сезонные овощи, которые являются для человеческого организма основным поставщиком клетчатки и микроэлементов. На это в беседе с РИА Новости указала завотделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Московской области, диетолог Галина Волкова.

Как отметила специалист, среди сезонных овощей диетологи сразу выделяют такие, как капуста, томаты, морковь. Кроме того, очень богаты полезными микроэлементами тыква и кабачки с болгарским перцем.

«Тут я бы сказала, что все овощи по сезону могут сделать разнообразным наш стол. Здесь могут быть любые варианты: тыква, кабачки, морковь, капуста, болгарский перец, помидоры», — отметила Волкова.

При этом, как подчеркнула собеседница журналистов, все сезонные овощи, равно как и фрукты, — всегда лучший вариант, нежели привезенные.

«Универсального овоща нет. Фрукты овощи по сезону нам полезны. Из них мы можем взять и витамины, и различные микроэлементы. Это и клетчатка, которая нам нужна и для работы желудочно-кишечного тракта, и для микробиоты», — заметила Волкова.

Врач напомнила, на протяжении всего года именно овощи и фрукты позволят оставаться без обостренных заболеваний и лишнего веса. И будут поддерживать в организме баланс потребления жиров, белков и углеводов.

Ранее диетолог Одинцовской областной больницы Московской области Волкова предупредила, чем обернется ежедневное поедание пельменей.