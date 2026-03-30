Первый олимпийский чемпион России по тхэквондо уходит из спорта: Максим Храмцов назвал причину своего решения

Спортсмен Максим Храмцов, который принес Нижневартовску первое в истории России олимпийское золото по тхэквондо, принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена. Об изменениях в жизни он рассказал в своем телеграм-канале, сообщил muksun.fm.

По информации издания, связь чемпиона с видом единоборств только укрепляется: теперь спортсмен сосредоточится на поддержке молодых атлетов, помогая им пробиться к высотам. В посте он подчеркнул, что намерен развивать тхэквондо в стране и делиться накопленным опытом с юным поколением.

Главный смысл обращения — переход на новый уровень. Максим не уходит из мира тхэквондо, а лишь меняет амплуа: теперь его задача — развитие вида спорта в России, отметил корреспондент издания. В планах — передача знаний молодым дарованиям и выстраивание системы, способной воспитать не одного чемпиона, а целую плеяду победителей.

