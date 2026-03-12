Спортсмены из Подмосковья завоевали три медали международных соревнований по тхэквондо

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международных соревнованиях по тхэквондо класса G2 «Slovenia Open» среди мужчин и женщин — две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, спортсменка Милана Бекулова (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск) стала лучше в весовой категории до 46 кг, Ксения Здор (СШОР «Металлист», Королев) — в весе до 57 кг. Идар Багов (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск) стал призером среди мужчин в весовой категории до 63 кг.

Соревнования стали одним из отборочных на чемпионат Европы 2026 года, который пройдет в мае в Германии. Они прошли в городе Любляна (Словения), участие в них приняли 570 спортсменов из 50 стран.

