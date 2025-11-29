Первый российско-китайский компьютер: эксперты обеспокоены возможностью зависимости РФ от Китая

Представители «Группы Астра» высказали мнение, что в стремлении отказаться от западных технологий Россия рискует попасть в зависимость от китайских, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По информации издания, на прошедшей в Китайской Народной Республике в рамках конференции Loongson Product Launch and User Conference 2025 состоялась официальная презентация первого совместного российско-китайского вычислительного устройства. Особенностью технологического решения стало оснащение компьютера операционной системой, разработанной российской компанией «Альт». Данная программная платформа создана на основе ядра Linux, что обеспечивает ей необходимую технологическую автономию и соответствие современным стандартам информационной безопасности.

В «Группе Астра» KazanFirst отметили, что у платформы LoongArch отсутствует прочная аппаратная база. Кроме того, она малосовместима с привычными программами. Эксперты предположили, что платформа не станет массовой. Первыми заказчиками могут стать коммерческие структуры.

«"Освободиться" от западных технологий, чтобы тут же впасть в зависимость от китайских, — это, пожалуй, даже опаснее, ибо культурные коды у китайских партнеров куда более жесткие. Параллельного импорта в случае чего не случится», — высказала мнение KazanFirst руководитель комитета по инвестициям «РУССОФТ» Анастасия Волконская.

