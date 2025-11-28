Российские покупатели заняли первое место по сделкам с недвижимостью на Пхукете

Российские покупатели демонстрируют устойчивый интерес к рынку недвижимости Таиланда, занимая лидирующие позиции на популярном курорте Пхукет. Доля россиян в общем объеме сделок с тайской недвижимостью в 2026 году достигнет 10%, при этом на Пхукете каждый четвертый покупатель недвижимости является гражданином России, об этом « Газете.Ru » сообщили в пресс-службе Kalinka Ecosystem.

Общая доля иностранных инвесторов на тайском рынке недвижимости составляет 14% от количества сделок, однако их вклад в денежном выражении значительно выше — 19-20%. По прогнозам Kalinka Thailand, в 2026 году иностранные покупатели приобретут объекты недвижимости на общую сумму от $5,8 до $6,3 млрд при среднем бюджете одной сделки в $104 тысячи.

В структуре иностранного спроса лидируют граждане Китая (36%), США и Австралии (16%), тогда как россияне с показателем 10% занимают устойчивую позицию среди ключевых инвесторов. За последние пять лет количество сделок, совершаемых российскими покупателями, увеличилось в три раза: с 440 в 2021 году до прогнозируемых 1400 в 2026 году.

Как отмечает CEO Kalinka Thailand Леонид Устинов, главным центром притяжения для российских инвесторов остается Пхукет, где сформировался дефицит предложения, особенно на первой береговой линии в престижных районах. В наиболее востребованных локациях, таких как Банг Тао и Лаэ, годовой рост цен достигает 10-12%, что в 2-3 раза превышает средние показатели по стране. Рынок вторичного жилья позволяет инвесторам, приобретавшим недвижимость в 2023–2024 годах, фиксировать прибыль на уровне 30-40%.

Основными мотивами покупки недвижимости в Таиланде для россиян являются инвестиции в арендный бизнес (55-60%), приобретение второго дома (25%) и релокация (15%). Особой популярностью пользуются квартиры площадью 30-40 кв. м в бизнес- и премиум-сегментах.

