Первый снег в Москве и Подмосковье: метеоролог предупредил о гололедице в столице к вечеру 15 ноября

Первый в этом холодном сезоне снегопад начался в Москве после полуночи и продолжается до настоящего момента. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал синоптик Михаил Леус. Метеоролог также сообщил о личных наблюдениях в Дмитровском районе Подмосковья, где визуальная высота снежного покрова достигает 4-5 см при температуре воздуха чуть выше 0°C.

По информации синоптика, в Москве осадки местами усиливаются до интенсивных, снижая видимость до одного километра и формируя временный снежный покров. За прошедший период в столичном регионе зафиксировано до 10 мм осадков, что составляет приблизительно пятую часть от среднемесячной нормы ноября. Поскольку значительная часть этих осадков выпала в виде дождя, точные данные о высоте снежного покрова станут известны после 9:00 утра, когда на метеостанциях будут проведены плановые измерения.

«После 15-16 часов осадки (в Москве. — Прим. ред.) прекратятся, в облаках появятся прояснения, и после 18-19 часов температура опустится ниже нулевой отметки, формируя гололедицу», — написал метеоролог.

Отмечается, что первый снег в Москве в этом году выпал почти на месяц позже обычного срока — среднестатистическая дата его появления в XXI веке приходится на 17 октября. Сформировавшийся снежный покров носит временный характер и растает в начале следующей недели.

«Встретил первый снег и ваш покорный слуга. Дмитровский район, Московской области. Визуально высота снежного покрова 4-5 см, температура чуть выше 0°», — написал эксперт.

