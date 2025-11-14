«Ужасно красиво»: над Москвой нависли редкие «дьявольские» облака

Над Москвой наблюдали редкое атмосферное явление — «дьявольские» облака. Их появление климатологи связывают с резкой сменой погоды и нестабильностью в атмосфере. Об этом сообщает Lenta.ru.

Столичное небо в пятницу, 14 ноября украсил пугающий и величественный феномен — волнисто-бугристые облака, известные как Asperitas, или «дьявольские». Специалисты объясняют их формирование сильной атмосферной нестабильностью, когда горизонтальные и вертикальные потоки воздуха интенсивно смешиваются между собой.

Погодные условия идеально подошли для этого редкого зрелища: дневная температура поднялась до +7 градусов, в то время как синоптики обещали на субботу резкое похолодание до нуля со снегом. Именно такой контраст и спровоцировал турбулентность, которая и вылепила причудливые формы.

Хотя чаще этот вид облаков ассоциируется с летними грозами, в данном случае они стали предвестником скорого похолодания. Asperitas не приносят осадков сами по себе, но всегда сообщают о высокой энергии и неустойчивости в атмосфере.

Ранее на фоне аномального тепла в подмосковном Пушкино распустилась верба.